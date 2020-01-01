توكنوميكس Weird Medieval Memes (WMM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Weird Medieval Memes (WMM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Weird Medieval Memes (WMM) Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. الموقع الرسمي: https://www.medievalmemes.ai اشتر WMM الآن!

توكنوميكس Weird Medieval Memes (WMM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Weird Medieval Memes (WMM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 241.17K $ 241.17K $ 241.17K إجمالي العرض: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M العرض المتداول: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 241.17K $ 241.17K $ 241.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00023999 $ 0.00023999 $ 0.00023999 معرفة المزيد عن سعر Weird Medieval Memes (WMM)

توكنوميكس Weird Medieval Memes (WMM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Weird Medieval Memes (WMM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WMM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WMM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WMM، استكشف السعر المباشر لتوكن WMM!

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