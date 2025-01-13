سعر Weft Finance (WEFT)
سعر Weft Finance (WEFT) المباشر لليوم هو USD 0.00555676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Weft Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.57K
- تغيير سعر Weft Finance خلال اليوم هو +6.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ +0.00034507 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ -0.0029896702 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ -0.0008654292 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ -0.000146571967979518 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034507
|+6.62%
|30 يوم
|$ -0.0029896702
|-53.80%
|60 يوم
|$ -0.0008654292
|-15.57%
|90 يوم
|$ -0.000146571967979518
|-2.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Weft Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
+6.62%
-27.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Weft Finance is a decentralized lending platform on Radix DLT.
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