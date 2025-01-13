احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WEFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WEFT.

سعر Weft Finance (WEFT) المباشر لليوم هو USD 0.00555676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Weft Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.57K - تغيير سعر Weft Finance خلال اليوم هو +6.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Weft Finance (WEFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ +0.00034507 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ -0.0029896702 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ -0.0008654292 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Weft Finance مقابل USD هو $ -0.000146571967979518 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00034507 +6.62% 30 يوم $ -0.0029896702 -53.80% 60 يوم $ -0.0008654292 -15.57% 90 يوم $ -0.000146571967979518 -2.56%

تحليل سعر Weft Finance (WEFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Weft Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0044817$ 0.0044817 $ 0.0044817 24 ساعة مرتفع $ 0.00562911$ 0.00562911 $ 0.00562911 عالية طوال الوقت $ 0.050469$ 0.050469 $ 0.050469 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) +6.62% تغير السعر (7 أيام) -27.86%

معلومات سوق Weft Finance (WEFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: