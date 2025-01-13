سعر WEECOINS PREMIUM (WCP)
سعر WEECOINS PREMIUM (WCP) المباشر لليوم هو USD 0.01305332. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WEECOINS PREMIUM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K
- تغيير سعر WEECOINS PREMIUM خلال اليوم هو +2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ +0.00035787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ +0.0000113172 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ -0.0080346212 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00035787
|+2.82%
|30 يوم
|$ +0.0000113172
|+0.09%
|60 يوم
|$ -0.0080346212
|-61.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WEECOINS PREMIUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+2.82%
-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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