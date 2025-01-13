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سعر WEECOINS PREMIUM (WCP) المباشر لليوم هو USD 0.01305332 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WEECOINS PREMIUM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K - تغيير سعر WEECOINS PREMIUM خلال اليوم هو +2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WEECOINS PREMIUM (WCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ +0.00035787 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ +0.0000113172 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ -0.0080346212 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WEECOINS PREMIUM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00035787 +2.82% 30 يوم $ +0.0000113172 +0.09% 60 يوم $ -0.0080346212 -61.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WEECOINS PREMIUM (WCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WEECOINS PREMIUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01267862$ 0.01267862 $ 0.01267862 24 ساعة مرتفع $ 0.01306214$ 0.01306214 $ 0.01306214 عالية طوال الوقت $ 0.0375464$ 0.0375464 $ 0.0375464 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +2.82% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

معلومات سوق WEECOINS PREMIUM (WCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: