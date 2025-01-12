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سعر Weecoins (WCS) المباشر لليوم هو USD 0.00271955 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Weecoins الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.42 - تغيير سعر Weecoins خلال اليوم هو +154.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Weecoins (WCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Weecoins مقابل USD هو $ +0.00164996 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Weecoins مقابل USD هو $ -0.0002547073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Weecoins مقابل USD هو $ -0.0015242881 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Weecoins مقابل USD هو $ -0.0007789507853056685 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00164996 +154.26% 30 يوم $ -0.0002547073 -9.36% 60 يوم $ -0.0015242881 -56.04% 90 يوم $ -0.0007789507853056685 -22.26%

تحليل سعر Weecoins (WCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Weecoins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106913$ 0.00106913 $ 0.00106913 24 ساعة مرتفع $ 0.00272097$ 0.00272097 $ 0.00272097 عالية طوال الوقت $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +154.26% تغير السعر (7 أيام) -59.00%

معلومات سوق Weecoins (WCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: