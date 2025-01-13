سعر WeCoOwn (WCX)
سعر WeCoOwn (WCX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WeCoOwn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.20K
- تغيير سعر WeCoOwn خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WeCoOwn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WeCoOwn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WeCoOwn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WeCoOwn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-17.04%
|60 يوم
|$ 0
|-71.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WeCoOwn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.30%
-9.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WCX is the reward tokens for WeCoOwn platform. Sellers could earn WCX tokens by listing properties or assets for sale or for lease. Buyers could earn WCX tokens by making active due diligence comments and forming a buyer group to co-purchase the properties or assets with other potential like-minded co-owners on the WeCoOwn (WeCo) platform.
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