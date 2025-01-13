سعر WeCash (WCH)
سعر WeCash (WCH) المباشر لليوم هو USD 0.00143919. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WeCash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.89
- تغيير سعر WeCash خلال اليوم هو -7.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WeCash مقابل USD هو $ -0.000120033377530851 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WeCash مقابل USD هو $ +0.0001787184 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WeCash مقابل USD هو $ +0.0004412045 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WeCash مقابل USD هو $ +0.0000900026388552072 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000120033377530851
|-7.69%
|30 يوم
|$ +0.0001787184
|+12.42%
|60 يوم
|$ +0.0004412045
|+30.66%
|90 يوم
|$ +0.0000900026388552072
|+6.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WeCash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-7.69%
-0.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wecash is a peer-to-peer cryptocurrency payments through mobile application. Earn income from staking and masternode. WCH first usecase will be a masternode portal information website
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