سعر Websea (WBS)
سعر Websea (WBS) المباشر لليوم هو USD 0.39078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Websea الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89M
- تغيير سعر Websea خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Websea مقابل USD هو $ -0.0005678320903484 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Websea مقابل USD هو $ +0.0326515056 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Websea مقابل USD هو $ +0.2320547381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Websea مقابل USD هو $ +0.29406766263148794 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005678320903484
|-0.14%
|30 يوم
|$ +0.0326515056
|+8.36%
|60 يوم
|$ +0.2320547381
|+59.38%
|90 يوم
|$ +0.29406766263148794
|+304.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Websea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-0.14%
+0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Websea is a Web3 digital asset world for global youth. The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely. Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem.
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