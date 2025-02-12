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سعر WebMind Network (WMN) المباشر لليوم هو USD 0.00001209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WebMind Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.10 - تغيير سعر WebMind Network خلال اليوم هو +7.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WebMind Network (WMN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ -0.0000092810 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ -0.0000094284 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ -0.000034256709141402284 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.82% 30 يوم $ -0.0000092810 -76.76% 60 يوم $ -0.0000094284 -77.98% 90 يوم $ -0.000034256709141402284 -73.91%

تحليل سعر WebMind Network (WMN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WebMind Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000112$ 0.0000112 $ 0.0000112 24 ساعة مرتفع $ 0.00001379$ 0.00001379 $ 0.00001379 عالية طوال الوقت $ 0.03883978$ 0.03883978 $ 0.03883978 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +7.82% تغير السعر (7 أيام) -45.77%

معلومات سوق WebMind Network (WMN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: