سعر WebMind Network (WMN)
سعر WebMind Network (WMN) المباشر لليوم هو USD 0.00001209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WebMind Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.10
- تغيير سعر WebMind Network خلال اليوم هو +7.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ -0.0000092810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ -0.0000094284 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WebMind Network مقابل USD هو $ -0.000034256709141402284 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.82%
|30 يوم
|$ -0.0000092810
|-76.76%
|60 يوم
|$ -0.0000094284
|-77.98%
|90 يوم
|$ -0.000034256709141402284
|-73.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WebMind Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+7.82%
-45.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Webmind Network is a groundbreaking initiative at the intersection of web3 and cryptocurrency, seeking to revolutionize the way we interact with and conceptualize the internet. As a visionary project, Webmind aims to contribute to the development of a more decentralized, secure, and user-centric web.
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