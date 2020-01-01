توكنوميكس Weblume AI (WLAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Weblume AI (WLAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Weblume AI (WLAI) Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required. الموقع الرسمي: https://www.weblume.ai/ اشتر WLAI الآن!

توكنوميكس Weblume AI (WLAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Weblume AI (WLAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 355.68K $ 355.68K $ 355.68K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 355.68K $ 355.68K $ 355.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.074951 $ 0.074951 $ 0.074951 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01035367 $ 0.01035367 $ 0.01035367 السعر الحالي: $ 0.03560611 $ 0.03560611 $ 0.03560611 معرفة المزيد عن سعر Weblume AI (WLAI)

توكنوميكس Weblume AI (WLAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Weblume AI (WLAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WLAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WLAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WLAI، استكشف السعر المباشر لتوكن WLAI!

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