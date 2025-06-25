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سعر Weblume AI (WLAI) المباشر لليوم هو USD 0.053162 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.75K . يتم تحديث سعر WLAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Weblume AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Weblume AI خلال اليوم هو +24.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Weblume AI (WLAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ +0.01045999 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01045999 +24.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Weblume AI (WLAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Weblume AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03804663$ 0.03804663 $ 0.03804663 24 ساعة مرتفع $ 0.057923$ 0.057923 $ 0.057923 عالية طوال الوقت $ 0.064486$ 0.064486 $ 0.064486 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) +24.50% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Weblume AI (WLAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: