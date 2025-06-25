سعر Weblume AI (WLAI)
سعر Weblume AI (WLAI) المباشر لليوم هو USD 0.053162. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.75K. يتم تحديث سعر WLAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Weblume AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Weblume AI خلال اليوم هو +24.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ +0.01045999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Weblume AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01045999
|+24.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Weblume AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+24.50%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.
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