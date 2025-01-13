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سعر Weble Ecosystem (WET) المباشر لليوم هو USD 0.558634 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Weble Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93 - تغيير سعر Weble Ecosystem خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Weble Ecosystem (WET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0036689240295682 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1607617931 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0602414146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0036689240295682 -0.65% 30 يوم $ -0.1607617931 -28.77% 60 يوم $ +0.0602414146 +10.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Weble Ecosystem (WET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Weble Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.554167$ 0.554167 $ 0.554167 24 ساعة مرتفع $ 0.568484$ 0.568484 $ 0.568484 عالية طوال الوقت $ 4.87$ 4.87 $ 4.87 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) -11.88%

معلومات سوق Weble Ecosystem (WET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: