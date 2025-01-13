سعر Weble Ecosystem (WET)
سعر Weble Ecosystem (WET) المباشر لليوم هو USD 0.558634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Weble Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93
- تغيير سعر Weble Ecosystem خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0036689240295682 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1607617931 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0602414146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Weble Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0036689240295682
|-0.65%
|30 يوم
|$ -0.1607617931
|-28.77%
|60 يوم
|$ +0.0602414146
|+10.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Weble Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.65%
-11.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
New decentralized blockchain networks can settle world-wide payments in less than a second. These breakthroughs open the way to disruptive visions such as the IoV (Internet of Value) : an open internet of assets where anything can be instantly tokenized and exchanged without the supervision of centralized traditional finance systems. Weble GMBH is specialized in IoT (Internet of Things) and building automation protocols. The company produces Universal IoT Gateways supporting main industrial M2M communication standards. Adding cryptocurrencies wallets and other mean of payments to our supported protocols permits our customers to easily integrate financial services. The Weble Ecosystem Token (WET) aims to play a central role in our products and services. It also gives anyone the opportunity to invest in our company success.
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