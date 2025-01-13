سعر WEBFOUR (WEBFOUR)
سعر WEBFOUR (WEBFOUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEBFOUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WEBFOUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.34
- تغيير سعر WEBFOUR خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WEBFOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WEBFOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WEBFOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WEBFOUR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.05%
|60 يوم
|$ 0
|-31.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WEBFOUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
That's why we introduce you Web 4.0. We will start off as a meme token, but our aim is to evolve into a movement. If we see enough support from the Crypto Community. We will use all our resources and funding collected from $WEBFOUR to actually develop a Web 4.0.
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