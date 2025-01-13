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سعر WEB4 AI (WEB4) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEB4 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WEB4 AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 275.68 - تغيير سعر WEB4 AI خلال اليوم هو -29.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WEB4 AI (WEB4) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WEB4 AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WEB4 AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WEB4 AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WEB4 AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -29.86% 30 يوم $ 0 -40.03% 60 يوم $ 0 +7.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WEB4 AI (WEB4)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WEB4 AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -29.86% تغير السعر (7 أيام) -7.09%

معلومات سوق WEB4 AI (WEB4)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: