سعر Web3 No Value (W3N)
سعر Web3 No Value (W3N) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر W3N مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Web3 No Value الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.28
- تغيير سعر Web3 No Value خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Web3 No Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Web3 No Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Web3 No Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Web3 No Value مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.34%
|60 يوم
|$ 0
|-99.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Web3 No Value: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
W3N is the platform token of Web3 No Value platform, issued in the form of MeMeCoin
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