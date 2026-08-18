سعر WeatherXM اليوم

السعر المباشر لمشروع WeatherXM (WXM) اليوم هو $ 0.00669688، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WXM الحالي إلى USD هو $ 0.00669688 لكل WXM.

يحتل WeatherXM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 175,632، مع عرض متداول قدره 26.23M WXM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WXM بين $ 0.00663412 (أدنى) و$ 0.00693022 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00446604.

على المدى القصير، تحرك WXM بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-6.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 181.46.

معلومات سوق WeatherXM (WXM)

القيمة السوقية $ 175.63K$ 175.63K $ 175.63K الحجم (24 ساعة) $ 181.46$ 181.46 $ 181.46 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 669.70K$ 669.70K $ 669.70K إمداد دورة التداول 26.23M 26.23M 26.23M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WeatherXM هي $ 175.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 181.46. العرض المتداول لـ WXM يبلغ 26.23M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 669.70K.