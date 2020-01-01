توكنوميكس We Love Pussy (PUSSY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول We Love Pussy (PUSSY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات We Love Pussy (PUSSY) A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine. For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable. الموقع الرسمي: https://welovepussy.fun/ اشتر PUSSY الآن!

توكنوميكس We Love Pussy (PUSSY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار We Love Pussy (PUSSY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.90K $ 56.90K $ 56.90K إجمالي العرض: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M العرض المتداول: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.90K $ 56.90K $ 56.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00210094 $ 0.00210094 $ 0.00210094 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر We Love Pussy (PUSSY)

توكنوميكس We Love Pussy (PUSSY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس We Love Pussy (PUSSY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUSSY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUSSY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUSSY، استكشف السعر المباشر لتوكن PUSSY!

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