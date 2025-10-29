سعر We Love Legs المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LEGS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LEGS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر We Love Legs المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LEGS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LEGS بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر We Love Legs (LEGS)

السعر المباشر لـ 1 LEGS إلى USD:

--
----
-3.50%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار We Love Legs (LEGS) المباشر
معلومات سعر We Love Legs (LEGS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-3.55%

+0.68%

+0.68%

سعر We Love Legs (LEGS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LEGS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLEGS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LEGS -0.59% على مدار الساعة الماضية، -3.55% على مدار 24 ساعة، و +0.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق We Love Legs (LEGS)

$ 84.58K
$ 84.58K$ 84.58K

--
----

$ 84.58K
$ 84.58K$ 84.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ We Love Legs هي $ 84.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEGS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.58K.

سجل سعر We Love Legs (LEGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر We Love Legs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر We Love Legs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر We Love Legs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر We Love Legs مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.55%
30 يوم$ 0+8.80%
60 يوم$ 0-60.51%
90 يوم$ 0--

ما هو We Love Legs ( LEGS )

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر We Love Legs (LEGS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر We Love Legs (USD)

كم ستكون قيمة We Love Legs (LEGS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك We Love Legs (LEGS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة We Love Legs.

تحقق الآن من توقعات سعر We Love Legs!

عملة LEGS إلى العملات المحلية

توكنوميكس We Love Legs (LEGS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس We Love Legs (LEGS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LEGS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول We Love Legs (LEGS)

كم يساوي We Love Legs (LEGS) اليوم؟
سعر LEGS المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LEGS إلى USD الحالي؟
سعر LEGS إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ We Love Legs ؟
القيمة السوقية لعملة LEGS هي $ 84.58K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LEGS؟
العرض المتداول لتوكن LEGS هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LEGS؟
حقق LEGS سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LEGS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 LEGS.
ما هو حجم تداول LEGS؟
حجم تداول LEGS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LEGS هذا العام؟
قد يرتفع LEGS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LEGS لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات We Love Legs (LEGS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

