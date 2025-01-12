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سعر We love Boobs (BOOBS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.74K . يتم تحديث سعر BOOBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق We love Boobs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.03 - تغيير سعر We love Boobs خلال اليوم هو -1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر We love Boobs (BOOBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.47% 30 يوم $ 0 -51.15% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر We love Boobs (BOOBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر We love Boobs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.10% تغير السعر (1يوم) -1.47% تغير السعر (7 أيام) -13.58%

معلومات سوق We love Boobs (BOOBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: