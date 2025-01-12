سعر We love Boobs (BOOBS)
سعر We love Boobs (BOOBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.74K. يتم تحديث سعر BOOBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق We love Boobs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.03
- تغيير سعر We love Boobs خلال اليوم هو -1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر We love Boobs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.47%
|30 يوم
|$ 0
|-51.15%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر We love Boobs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.10%
-1.47%
-13.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token
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