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سعر WBTC yVault (YVWBTC) المباشر لليوم هو USD 97,178 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WBTC yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر WBTC yVault خلال اليوم هو +0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WBTC yVault (YVWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ +824.01 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ -4,427.5462936000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ +3,372.3001094000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ +29,896.56400300055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +824.01 +0.85% 30 يوم $ -4,427.5462936000 -4.55% 60 يوم $ +3,372.3001094000 +3.47% 90 يوم $ +29,896.56400300055 +44.44%

تحليل سعر WBTC yVault (YVWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WBTC yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 95,835$ 95,835 $ 95,835 24 ساعة مرتفع $ 97,182$ 97,182 $ 97,182 عالية طوال الوقت $ 110,321$ 110,321 $ 110,321 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) -2.83%

معلومات سوق WBTC yVault (YVWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: