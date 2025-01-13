سعر WBTC yVault (YVWBTC)
سعر WBTC yVault (YVWBTC) المباشر لليوم هو USD 97,178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WBTC yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر WBTC yVault خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ +824.01 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ -4,427.5462936000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ +3,372.3001094000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WBTC yVault مقابل USD هو $ +29,896.56400300055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +824.01
|+0.85%
|30 يوم
|$ -4,427.5462936000
|-4.55%
|60 يوم
|$ +3,372.3001094000
|+3.47%
|90 يوم
|$ +29,896.56400300055
|+44.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WBTC yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+0.85%
-2.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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