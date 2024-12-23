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سعر WazirX (WRX) المباشر لليوم هو USD 0.068369 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.12M . يتم تحديث سعر WRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WazirX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.48M - تغيير سعر WazirX خلال اليوم هو -9.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 456.52M

أداء سعر WazirX (WRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WazirX مقابل USD هو $ -0.00682191671089341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WazirX مقابل USD هو $ -0.0335001263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WazirX مقابل USD هو $ -0.0276677104 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WazirX مقابل USD هو $ -0.06268020033925818 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00682191671089341 -9.07% 30 يوم $ -0.0335001263 -48.99% 60 يوم $ -0.0276677104 -40.46% 90 يوم $ -0.06268020033925818 -47.82%

تحليل سعر WazirX (WRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WazirX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064895$ 0.064895 $ 0.064895 24 ساعة مرتفع $ 0.112008$ 0.112008 $ 0.112008 عالية طوال الوقت $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) -9.07% تغير السعر (7 أيام) -70.87%

معلومات سوق WazirX (WRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: