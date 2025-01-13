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سعر WaykiChain Governance Coin (WGRT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WGRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WaykiChain Governance Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.79 - تغيير سعر WaykiChain Governance Coin خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WaykiChain Governance Coin (WGRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.52% 30 يوم $ 0 -8.88% 60 يوم $ 0 +128.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WaykiChain Governance Coin (WGRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WaykiChain Governance Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03103176$ 0.03103176 $ 0.03103176 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) +4.31%

معلومات سوق WaykiChain Governance Coin (WGRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: