سعر WaykiChain Governance Coin (WGRT)
سعر WaykiChain Governance Coin (WGRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WGRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WaykiChain Governance Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.79
- تغيير سعر WaykiChain Governance Coin خلال اليوم هو -0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WaykiChain Governance Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-8.88%
|60 يوم
|$ 0
|+128.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WaykiChain Governance Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.52%
+4.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WaykiChain Governance Coin(WGRT), the governance coin supported by WaykiChain's decentralized lending platform. The platform provides decentralized collateral lending services for users worldwide. WGRT holders can participate in the adjustment of system parameters and the governance of system operation rules, which is an important part of the DeFi Ecosystem. WUSD, a stablecoin whose value is pegged to USD, is developed based on the core layer of the WaykiChain public chain. In the DeFi Ecosystem, anyone can conduct collateral lending and governance through the chain, which is transparent and open.
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