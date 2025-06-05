سعر WAYGU CASH (WAYGU)
سعر WAYGU CASH (WAYGU) المباشر لليوم هو USD 0.00111864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر WAYGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAYGU CASH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WAYGU CASH خلال اليوم هو -30.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ -0.000500263976163671 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000500263976163671
|-30.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAYGU CASH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-30.90%
-70.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
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