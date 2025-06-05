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سعر WAYGU CASH (WAYGU) المباشر لليوم هو USD 0.00111864 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر WAYGU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WAYGU CASH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WAYGU CASH خلال اليوم هو -30.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر WAYGU CASH (WAYGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ -0.000500263976163671 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WAYGU CASH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000500263976163671 -30.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WAYGU CASH (WAYGU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WAYGU CASH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111172$ 0.00111172 $ 0.00111172 24 ساعة مرتفع $ 0.00163287$ 0.00163287 $ 0.00163287 عالية طوال الوقت $ 0.02553709$ 0.02553709 $ 0.02553709 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -30.90% تغير السعر (7 أيام) -70.96%

معلومات سوق WAYGU CASH (WAYGU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: