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سعر Way of The Future (WOTF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.59K . يتم تحديث سعر WOTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Way of The Future الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.64K - تغيير سعر Way of The Future خلال اليوم هو -21.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.17M

أداء سعر Way of The Future (WOTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Way of The Future مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Way of The Future مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Way of The Future مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Way of The Future مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.80% 30 يوم $ 0 -64.18% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Way of The Future (WOTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Way of The Future: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -21.80% تغير السعر (7 أيام) -41.35%

معلومات سوق Way of The Future (WOTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: