سعر WaxFusion Staked WAX (LSWAX)
سعر WaxFusion Staked WAX (LSWAX) المباشر لليوم هو USD 0.060713. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LSWAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WaxFusion Staked WAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 527.07
- تغيير سعر WaxFusion Staked WAX خلال اليوم هو +6.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ +0.00359436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ +0.0017558199 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00359436
|+6.29%
|30 يوم
|$ +0.0017558199
|+2.89%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WaxFusion Staked WAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
+6.29%
+8.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WaxFusion is an open-source liquid staking protocol on WAX Blockchain. When users deposit WAX into the protocol, they receive a liquid staked token called LSWAX. The funds deposited by users are used for staking, and CPU rentals; both of which result in a majority of earned WAX being shared with LSWAX holders. The protocol also incentivizes liquidity on WAX, by allocating a portion of earned rewards to LP farms once per week.
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|1 LSWAX إلى AUD
A$0.09835506
|1 LSWAX إلى GBP
￡0.04917753
|1 LSWAX إلى EUR
€0.05889161
|1 LSWAX إلى USD
$0.060713
|1 LSWAX إلى MYR
RM0.27260137
|1 LSWAX إلى TRY
₺2.1492402
|1 LSWAX إلى JPY
¥9.57261871
|1 LSWAX إلى RUB
₽6.17026219
|1 LSWAX إلى INR
₹5.23163921
|1 LSWAX إلى IDR
Rp995.29492272
|1 LSWAX إلى PHP
₱3.582067
|1 LSWAX إلى EGP
￡E.3.0660065
|1 LSWAX إلى BRL
R$0.37156356
|1 LSWAX إلى CAD
C$0.08742672
|1 LSWAX إلى BDT
৳7.43916389
|1 LSWAX إلى NGN
₦94.56839019
|1 LSWAX إلى UAH
₴2.57848111
|1 LSWAX إلى VES
Bs3.217789
|1 LSWAX إلى PKR
Rs16.98264036
|1 LSWAX إلى KZT
₸32.19124686
|1 LSWAX إلى THB
฿2.10552684
|1 LSWAX إلى TWD
NT$2.01020743
|1 LSWAX إلى CHF
Fr0.05524883
|1 LSWAX إلى HKD
HK$0.47234714
|1 LSWAX إلى MAD
.د.م0.61259417