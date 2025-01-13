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سعر WaxFusion Staked WAX (LSWAX) المباشر لليوم هو USD 0.060713 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LSWAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WaxFusion Staked WAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 527.07 - تغيير سعر WaxFusion Staked WAX خلال اليوم هو +6.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WaxFusion Staked WAX (LSWAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ +0.00359436 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ +0.0017558199 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WaxFusion Staked WAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00359436 +6.29% 30 يوم $ +0.0017558199 +2.89% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WaxFusion Staked WAX (LSWAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WaxFusion Staked WAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056835$ 0.056835 $ 0.056835 24 ساعة مرتفع $ 0.063862$ 0.063862 $ 0.063862 عالية طوال الوقت $ 0.076833$ 0.076833 $ 0.076833 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) +6.29% تغير السعر (7 أيام) +8.61%

معلومات سوق WaxFusion Staked WAX (LSWAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: