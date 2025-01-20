سعر WAXE (WAXE)
سعر WAXE (WAXE) المباشر لليوم هو USD 42.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WAXE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAXE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.29K
- تغيير سعر WAXE خلال اليوم هو -6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAXE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAXE.
خلال اليوم، كان سعر WAXE مقابل USD هو $ -2.86189021444885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAXE مقابل USD هو $ +0.7695305000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAXE مقابل USD هو $ +1.8049325000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAXE مقابل USD هو $ +7.23999076134768 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.86189021444885
|-6.30%
|30 يوم
|$ +0.7695305000
|+1.81%
|60 يوم
|$ +1.8049325000
|+4.25%
|90 يوم
|$ +7.23999076134768
|+20.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAXE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
-6.30%
-12.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WAXE إلى AUD
A$68.425
|1 WAXE إلى GBP
￡34.85
|1 WAXE إلى EUR
€41.225
|1 WAXE إلى USD
$42.5
|1 WAXE إلى MYR
RM191.25
|1 WAXE إلى TRY
₺1,512.15
|1 WAXE إلى JPY
¥6,627.025
|1 WAXE إلى RUB
₽4,360.5
|1 WAXE إلى INR
₹3,677.525
|1 WAXE إلى IDR
Rp696,721.2
|1 WAXE إلى PHP
₱2,487.1
|1 WAXE إلى EGP
￡E.2,137.325
|1 WAXE إلى BRL
R$257.975
|1 WAXE إلى CAD
C$61.2
|1 WAXE إلى BDT
৳5,163.325
|1 WAXE إلى NGN
₦66,096
|1 WAXE إلى UAH
₴1,789.25
|1 WAXE إلى VES
Bs2,295
|1 WAXE إلى PKR
Rs11,841.35
|1 WAXE إلى KZT
₸22,546.25
|1 WAXE إلى THB
฿1,461.575
|1 WAXE إلى TWD
NT$1,394.425
|1 WAXE إلى CHF
Fr38.675
|1 WAXE إلى HKD
HK$330.65
|1 WAXE إلى MAD
.د.م426.7