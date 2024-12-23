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سعر WAWA CAT (WAWA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 534.64K . يتم تحديث سعر WAWA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WAWA CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.84K - تغيير سعر WAWA CAT خلال اليوم هو -5.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر WAWA CAT (WAWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.18% 30 يوم $ 0 -77.51% 60 يوم $ 0 -61.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WAWA CAT (WAWA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WAWA CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00538943$ 0.00538943 $ 0.00538943 تغير السعر (1 ساعة) +1.60% تغير السعر (1يوم) -5.18% تغير السعر (7 أيام) -39.50%

معلومات سوق WAWA CAT (WAWA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: