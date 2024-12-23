سعر WAWA CAT (WAWA)
سعر WAWA CAT (WAWA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 534.64K. يتم تحديث سعر WAWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAWA CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.84K
- تغيير سعر WAWA CAT خلال اليوم هو -5.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAWA CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.18%
|30 يوم
|$ 0
|-77.51%
|60 يوم
|$ 0
|-61.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAWA CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.60%
-5.18%
-39.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Why did the sneaky Wawa cat jump into $wawa? Saw the market bounce and said, "Purrfect timing!" Chasing those moonshots, but always lands on its feet. Hissed at FUD, held tight to its $wawa bags. Diversified into $wawa, $wawa, and $wawa. Now it lounges in the crypto sun, smug and unbothered! Bundles are out and dev is out! Totally community driven project! WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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