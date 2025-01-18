سعر Waves Enterprise (WEST)
سعر Waves Enterprise (WEST) المباشر لليوم هو USD 0.01474151. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waves Enterprise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K
- تغيير سعر Waves Enterprise خلال اليوم هو -2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WEST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WEST.
خلال اليوم، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ -0.00031571449731644 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ +0.0065719774 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ +0.0069495001 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ -0.004188516967382454 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00031571449731644
|-2.09%
|30 يوم
|$ +0.0065719774
|+44.58%
|60 يوم
|$ +0.0069495001
|+47.14%
|90 يوم
|$ -0.004188516967382454
|-22.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waves Enterprise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.09%
-4.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waves Enterprise’s main сomponents are a private blockchain platform and hybrid blockchain solutions, along with a system integrator.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WEST إلى AUD
A$0.0237338311
|1 WEST إلى GBP
￡0.0120880382
|1 WEST إلى EUR
€0.0142992647
|1 WEST إلى USD
$0.01474151
|1 WEST إلى MYR
RM0.066336795
|1 WEST إلى TRY
₺0.5242080956
|1 WEST إلى JPY
¥2.3018867865
|1 WEST إلى RUB
₽1.511004775
|1 WEST إلى INR
₹1.276614766
|1 WEST إلى IDR
Rp241.6640596944
|1 WEST إلى PHP
₱0.8614938444
|1 WEST إلى EGP
￡E.0.742972104
|1 WEST إلى BRL
R$0.0893335506
|1 WEST إلى CAD
C$0.0212277744
|1 WEST إلى BDT
৳1.791093465
|1 WEST إلى NGN
₦22.9618182213
|1 WEST إلى UAH
₴0.6207649861
|1 WEST إلى VES
Bs0.79604154
|1 WEST إلى PKR
Rs4.1096381578
|1 WEST إلى KZT
₸7.8244986778
|1 WEST إلى THB
฿0.5076976044
|1 WEST إلى TWD
NT$0.4844060186
|1 WEST إلى CHF
Fr0.0134147741
|1 WEST إلى HKD
HK$0.1146889478
|1 WEST إلى MAD
.د.م0.1480047604