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سعر Waves Enterprise (WEST) المباشر لليوم هو USD 0.01474151 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Waves Enterprise الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K - تغيير سعر Waves Enterprise خلال اليوم هو -2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Waves Enterprise (WEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ -0.00031571449731644 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ +0.0065719774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ +0.0069495001 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Waves Enterprise مقابل USD هو $ -0.004188516967382454 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00031571449731644 -2.09% 30 يوم $ +0.0065719774 +44.58% 60 يوم $ +0.0069495001 +47.14% 90 يوم $ -0.004188516967382454 -22.12%

تحليل سعر Waves Enterprise (WEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Waves Enterprise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01444454$ 0.01444454 $ 0.01444454 24 ساعة مرتفع $ 0.01525182$ 0.01525182 $ 0.01525182 عالية طوال الوقت $ 0.837607$ 0.837607 $ 0.837607 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.09% تغير السعر (7 أيام) -4.45%

معلومات سوق Waves Enterprise (WEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: