سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAV3 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAV3.

يحتل WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,734، مع عرض متداول قدره 1.00B WAV3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAV3 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAV3 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

القيمة السوقية $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals هي $ 25.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAV3 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.73K.