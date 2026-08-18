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سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WAV3 هي 25,734 USD. تابع تحديثات أسعار WAV3 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WAV3 هي 25,734 USD. تابع تحديثات أسعار WAV3 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WAV3

معلومات سعر WAV3

ما هو WAV3

الوثيقة البيضاء لـ WAV3

الموقع الرسمي لـ WAV3

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سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WAV3 إلى USD:

$0.00002573
$0.00002573$0.00002573
-0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:52:30 (UTC+8)

سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAV3 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAV3.

يحتل WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,734، مع عرض متداول قدره 1.00B WAV3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAV3 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAV3 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

$ 25.73K
$ 25.73K$ 25.73K

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$ 25.73K
$ 25.73K$ 25.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals هي $ 25.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAV3 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.73K.

سجل سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-31.73%
60 يوم$ 0-39.40%
90 يوم----

توقعات أسعار WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAV3 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemVirtuals Protocol Ecosystem

نبذة عن WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

ما هو سعر WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) اليوم؟

السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة --%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز WAV3 المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من WAV3 1000000000.0، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ WAV3 عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $25734، مما يضع WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals في المرتبة #8276 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول WAV3 اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:52:30 (UTC+8)

تحديثات WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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