سعر WaultSwap (WEX)
سعر WaultSwap (WEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.18K. يتم تحديث سعر WEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WaultSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57
- تغيير سعر WaultSwap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.52B
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خلال اليوم، كان سعر WaultSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WaultSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WaultSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WaultSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.99%
|60 يوم
|$ 0
|+3.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WaultSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WaultSwap is decentralised AMM exchange on Binance Smart chain with additional features where people can earn yield.
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