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سعر Waterfall Governance (WTF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.40K . يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Waterfall Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.54K - تغيير سعر Waterfall Governance خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.70M

أداء سعر Waterfall Governance (WTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Waterfall Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Waterfall Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Waterfall Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Waterfall Governance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ 0 -6.72% 60 يوم $ 0 -4.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Waterfall Governance (WTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Waterfall Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) +0.40%

معلومات سوق Waterfall Governance (WTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: