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سعر waterbear (WATERBEAR) المباشر لليوم هو USD 0.0020223 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.03M . يتم تحديث سعر WATERBEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق waterbear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.97K - تغيير سعر waterbear خلال اليوم هو -26.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر waterbear (WATERBEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ -0.000733201347790397 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ -0.0012883215 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000733201347790397 -26.60% 30 يوم $ -0.0012883215 -63.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر waterbear (WATERBEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر waterbear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00199978$ 0.00199978 $ 0.00199978 24 ساعة مرتفع $ 0.00276776$ 0.00276776 $ 0.00276776 عالية طوال الوقت $ 0.00902704$ 0.00902704 $ 0.00902704 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -26.60% تغير السعر (7 أيام) -57.86%

معلومات سوق waterbear (WATERBEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: