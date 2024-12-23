سعر waterbear (WATERBEAR)
سعر waterbear (WATERBEAR) المباشر لليوم هو USD 0.0020223. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.03M. يتم تحديث سعر WATERBEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق waterbear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.97K
- تغيير سعر waterbear خلال اليوم هو -26.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ -0.000733201347790397 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ -0.0012883215 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر waterbear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000733201347790397
|-26.60%
|30 يوم
|$ -0.0012883215
|-63.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر waterbear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-26.60%
-57.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution.
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