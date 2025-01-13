سعر Wateract (WTR)
سعر Wateract (WTR) المباشر لليوم هو USD 3.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wateract الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.42K
- تغيير سعر Wateract خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wateract مقابل USD هو $ +0.00052602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wateract مقابل USD هو $ +0.2773920000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wateract مقابل USD هو $ +0.4461654400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wateract مقابل USD هو $ +0.474555813908717 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00052602
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.2773920000
|+8.67%
|60 يوم
|$ +0.4461654400
|+13.94%
|90 يوم
|$ +0.474555813908717
|+17.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wateract: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+0.02%
+4.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wateract (WTR) the ReFi token powering large-scale water reuse worth voluntary water credits enabling solid and transparent water offsetting compliant with ESG reporting standards.
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