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سعر Water Rabbit (WAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Water Rabbit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 528.18 - تغيير سعر Water Rabbit خلال اليوم هو -7.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Water Rabbit (WAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Water Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Water Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Water Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Water Rabbit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.78% 30 يوم $ 0 -24.42% 60 يوم $ 0 -29.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Water Rabbit (WAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Water Rabbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00105489$ 0.00105489 $ 0.00105489 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -7.78% تغير السعر (7 أيام) -15.32%

معلومات سوق Water Rabbit (WAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: