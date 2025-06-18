سعر Water on Sui (WATER)
سعر Water on Sui (WATER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.24K. يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Water on Sui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Water on Sui خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
|-0.00%
|60 يوم
|$ 0
|+90.27%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Water on Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WATER is the meme token that’s making a big splash on the Sui blockchain. Born from the essence of water itself, this project is about more than just tokens—it’s about capturing the fluidity and unstoppable force of water. With zero taxes, $WATER brings a laid-back, fun-loving attitude to the crypto space, making it an easy choice for anyone looking to ride the next big wave in crypto. The Sui blockchain, inspired by water, provides the perfect foundation for $WATER to flow freely and grow steadily. We're here for the vibes, the laughs, and the gains, but most importantly, we’re here to celebrate community. $WATER embodies the refreshing spirit of Sui, bringing together enthusiasts who want a piece of something fresh and fun. Whether you're in it for the ride or just to see where the currents take us, $WATER is here to keep things cool, vibrant, and constantly moving. Join us as we turn the tides and make $WATER the most refreshing asset on the Sui chain!
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