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سعر Water on Sui (WATER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.24K . يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Water on Sui الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Water on Sui خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Water on Sui (WATER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Water on Sui مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -0.00% 60 يوم $ 0 +90.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Water on Sui (WATER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Water on Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Water on Sui (WATER)

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