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سعر WATER Coin (WATER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 752.50K . يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WATER Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WATER Coin خلال اليوم هو -1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.11B

أداء سعر WATER Coin (WATER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.17% 30 يوم $ 0 -12.96% 60 يوم $ 0 +3.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WATER Coin (WATER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WATER Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00277966$ 0.00277966 $ 0.00277966 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.17% تغير السعر (7 أيام) -7.44%

معلومات سوق WATER Coin (WATER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: