سعر WATER Coin (WATER)
سعر WATER Coin (WATER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 752.50K. يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WATER Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WATER Coin خلال اليوم هو -1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.11B
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خلال اليوم، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WATER Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.17%
|30 يوم
|$ 0
|-12.96%
|60 يوم
|$ 0
|+3.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WATER Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.17%
-7.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
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