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سعر wat if (IF) المباشر لليوم هو USD 0.00012412 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.04K . يتم تحديث سعر IF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق wat if الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.50 - تغيير سعر wat if خلال اليوم هو +3.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.50M

أداء سعر wat if (IF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر wat if مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر wat if مقابل USD هو $ -0.0000739586 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر wat if مقابل USD هو $ -0.0000456587 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر wat if مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.07% 30 يوم $ -0.0000739586 -59.58% 60 يوم $ -0.0000456587 -36.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر wat if (IF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر wat if: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00011716$ 0.00011716 $ 0.00011716 24 ساعة مرتفع $ 0.00012447$ 0.00012447 $ 0.00012447 عالية طوال الوقت $ 0.00054953$ 0.00054953 $ 0.00054953 تغير السعر (1 ساعة) +1.97% تغير السعر (1يوم) +3.07% تغير السعر (7 أيام) -25.97%

معلومات سوق wat if (IF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: