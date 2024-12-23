سعر wat if (IF)
سعر wat if (IF) المباشر لليوم هو USD 0.00012412. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.04K. يتم تحديث سعر IF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wat if الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.50
- تغيير سعر wat if خلال اليوم هو +3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.50M
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خلال اليوم، كان سعر wat if مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wat if مقابل USD هو $ -0.0000739586 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wat if مقابل USD هو $ -0.0000456587 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wat if مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.07%
|30 يوم
|$ -0.0000739586
|-59.58%
|60 يوم
|$ -0.0000456587
|-36.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر wat if: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.97%
+3.07%
-25.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A playful, speculative phrase used to entertain grandiose ideas, dreams, or expectations about life-changing possibilities. It represents moments where one imagines incredible outcomes that could lead to personal fulfillment, success, or happiness. Often used in conversations about ambitious goals or life-altering scenarios, such as hitting the jackpot, making it big in life, or romantic success. The possibilities are endless. Just ask yourself, wat if?
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