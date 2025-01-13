سعر Waste Digital Coin (WACO)
سعر Waste Digital Coin (WACO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WACO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waste Digital Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.76
- تغيير سعر Waste Digital Coin خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Waste Digital Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waste Digital Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waste Digital Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waste Digital Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-57.07%
|60 يوم
|$ 0
|+19.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waste Digital Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
+0.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WaCo (Waste digital coin) solution aims to integrate the consumer with the WaCo APP into the waste chain system. With WaCo, consumers enjoy benefits while disposing of wastes. The idea is to reward users with cryptocurrency tokens after successfully disposing of their waste. In exchange, crucial data will be obtained from consumers, such as customer patterns, accumulation and handling of waste, and availability of disposed products to feed the recycling industry. The information obtained from the consumers can be used by stakeholders such as the recycling industry, consumer goods manufacturers, and government bodies in charge of waste collection policies. The WaCo project focuses on many different layers of impact, from social, ethnical, environmental and educational impact on one hand to business and revenues opportunity on the other. With one big impact, all the objectives are synchronized in the same direction of sustainability. WaCo aims to achieve a win win situation for every party involved in the project.
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