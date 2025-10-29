سعر Wasder (WAS)
سعر Wasder (WAS) في الوقت الحقيقي هو $0.00004099. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAS بين أدنى سعر $ 0.00004098 وأعلى سعر $ 0.00004105، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAS على الإطلاق هو $ 0.0615، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002437.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAS -0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Wasder هي $ 24.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAS يبلغ 597.08M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.99K.
خلال اليوم، كان سعر Wasder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wasder مقابل USD هو $ -0.0000044552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wasder مقابل USD هو $ -0.0000169862 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wasder مقابل USD هو $ -0.00003080843021621849 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0000044552
|-10.86%
|60 يوم
|$ -0.0000169862
|-41.44%
|90 يوم
|$ -0.00003080843021621849
|-42.90%
Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more.
The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.
