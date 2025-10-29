معلومات سعر Wasder (WAS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004098 $ 0.00004098 $ 0.00004098 24 ساعة منخفض $ 0.00004105 $ 0.00004105 $ 0.00004105 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004098$ 0.00004098 $ 0.00004098 24 ساعة مرتفع $ 0.00004105$ 0.00004105 $ 0.00004105 عالية طوال الوقت $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 أدنى سعر $ 0.00002437$ 0.00002437 $ 0.00002437 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

سعر Wasder (WAS) في الوقت الحقيقي هو $0.00004099. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAS بين أدنى سعر $ 0.00004098 وأعلى سعر $ 0.00004105، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAS على الإطلاق هو $ 0.0615، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002437.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAS -0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wasder (WAS)

القيمة السوقية $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K إمداد دورة التداول 597.08M 597.08M 597.08M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wasder هي $ 24.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAS يبلغ 597.08M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.99K.