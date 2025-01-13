سعر WASD Studios (WASD)
سعر WASD Studios (WASD) المباشر لليوم هو USD 0.00142458. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WASD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WASD Studios الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 914.80
- تغيير سعر WASD Studios خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ -0.0004999406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ -0.0008885141 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ -0.0012591267107135016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ -0.0004999406
|-35.09%
|60 يوم
|$ -0.0008885141
|-62.37%
|90 يوم
|$ -0.0012591267107135016
|-46.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WASD Studios: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.41%
-31.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WASD Studios was founded by a group of passionate gamers who shared a common love for first-person shooter (FPS) and multiplayer games. The name "WASD" pays homage to the traditional keyboard controls used in many popular FPS games, symbolizing the studio's dedication to creating immersive and engaging gaming experiences. The lore behind WASD Studios traces back to a time when the founders, a diverse team of developers, designers, and gamers, came together with a shared vision of pushing the boundaries of gaming innovation. Drawing inspiration from their collective experiences in competitive gaming and game development, they set out to establish a studio that would redefine the FPS and multiplayer gaming landscape.
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RM0.0063963642
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₺0.050430132
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¥0.2246135286
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￡E.0.07194129
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