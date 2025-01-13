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سعر WASD Studios (WASD) المباشر لليوم هو USD 0.00142458 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WASD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WASD Studios الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 914.80 - تغيير سعر WASD Studios خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WASD Studios (WASD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ -0.0004999406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ -0.0008885141 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WASD Studios مقابل USD هو $ -0.0012591267107135016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ -0.0004999406 -35.09% 60 يوم $ -0.0008885141 -62.37% 90 يوم $ -0.0012591267107135016 -46.91%

تحليل سعر WASD Studios (WASD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WASD Studios: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00141408$ 0.00141408 $ 0.00141408 24 ساعة مرتفع $ 0.00145358$ 0.00145358 $ 0.00145358 عالية طوال الوقت $ 0.00400971$ 0.00400971 $ 0.00400971 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -31.42%

معلومات سوق WASD Studios (WASD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: