سعر Wasabi Cheese اليوم

السعر المباشر لمشروع Wasabi Cheese (WASABI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WASABI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WASABI.

يحتل Wasabi Cheese حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 172,352، مع عرض متداول قدره 922.10M WASABI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WASABI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00136621، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WASABI بمقدار -3.77% خلال الساعة الماضية و-32.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.67K.

معلومات سوق Wasabi Cheese (WASABI)

القيمة السوقية $ 172.35K$ 172.35K $ 172.35K الحجم (24 ساعة) $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.35K$ 172.35K $ 172.35K إمداد دورة التداول 922.10M 922.10M 922.10M إجمالي العرض 922,101,451.288718 922,101,451.288718 922,101,451.288718

القيمة السوقية الحالية لـ Wasabi Cheese هي $ 172.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.67K. العرض المتداول لـ WASABI يبلغ 922.10M، مع إجمالي عرض 922101451.288718. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.35K.