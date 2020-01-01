توكنوميكس Warped Games (WARPED) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Warped Games (WARPED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Warped Games (WARPED) What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling الموقع الرسمي: https://warped.games/ الوثيقة البيضاء: https://wp.warped.games/ اشتر WARPED الآن!

توكنوميكس Warped Games (WARPED) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Warped Games (WARPED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 6.85B $ 6.85B $ 6.85B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00066675 $ 0.00066675 $ 0.00066675 معرفة المزيد عن سعر Warped Games (WARPED)

توكنوميكس Warped Games (WARPED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Warped Games (WARPED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WARPED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WARPED التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WARPED، استكشف السعر المباشر لتوكن WARPED!

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