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سعر Warped Games (WARPED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.81M . يتم تحديث سعر WARPED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Warped Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.80K - تغيير سعر Warped Games خلال اليوم هو -12.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.26B

أداء سعر Warped Games (WARPED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Warped Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Warped Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Warped Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Warped Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.05% 30 يوم $ 0 -21.61% 60 يوم $ 0 -47.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Warped Games (WARPED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Warped Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0033147$ 0.0033147 $ 0.0033147 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -12.05% تغير السعر (7 أيام) -6.29%

معلومات سوق Warped Games (WARPED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: