توكنوميكس WarpBeam (WPLAY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WarpBeam (WPLAY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WarpBeam (WPLAY) The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. الموقع الرسمي: https://warpbeam.io الوثيقة البيضاء: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf اشتر WPLAY الآن!

توكنوميكس WarpBeam (WPLAY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WarpBeam (WPLAY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K إجمالي العرض: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M العرض المتداول: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 196.80K $ 196.80K $ 196.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00053919 $ 0.00053919 $ 0.00053919 معرفة المزيد عن سعر WarpBeam (WPLAY)

توكنوميكس WarpBeam (WPLAY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WarpBeam (WPLAY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WPLAY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WPLAY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WPLAY، استكشف السعر المباشر لتوكن WPLAY!

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