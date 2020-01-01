توكنوميكس Warlords of Solana (WLOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Warlords of Solana (WLOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Warlords of Solana (WLOS) WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. الموقع الرسمي: https://wlos.dev الوثيقة البيضاء: https://docs.wlos.dev اشتر WLOS الآن!

توكنوميكس Warlords of Solana (WLOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Warlords of Solana (WLOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K إجمالي العرض: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K العرض المتداول: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 السعر الحالي: $ 0.072762 $ 0.072762 $ 0.072762 معرفة المزيد عن سعر Warlords of Solana (WLOS)

توكنوميكس Warlords of Solana (WLOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Warlords of Solana (WLOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WLOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WLOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WLOS، استكشف السعر المباشر لتوكن WLOS!

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