سعر Warlords of Solana (WLOS)
سعر Warlords of Solana (WLOS) المباشر لليوم هو USD 0.060539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.85K. يتم تحديث سعر WLOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Warlords of Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Warlords of Solana خلال اليوم هو -2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 96.62K
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خلال اليوم، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ -0.001825118927021 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ -0.0584406637 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001825118927021
|-2.92%
|30 يوم
|$ -0.0584406637
|-96.53%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Warlords of Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.92%
-24.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.
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