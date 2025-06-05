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سعر Warlords of Solana (WLOS) المباشر لليوم هو USD 0.060539 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.85K . يتم تحديث سعر WLOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Warlords of Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Warlords of Solana خلال اليوم هو -2.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 96.62K

أداء سعر Warlords of Solana (WLOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ -0.001825118927021 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ -0.0584406637 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Warlords of Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001825118927021 -2.92% 30 يوم $ -0.0584406637 -96.53% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Warlords of Solana (WLOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Warlords of Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060539$ 0.060539 $ 0.060539 24 ساعة مرتفع $ 0.0629$ 0.0629 $ 0.0629 عالية طوال الوقت $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.92% تغير السعر (7 أيام) -24.54%

معلومات سوق Warlords of Solana (WLOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: