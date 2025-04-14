سعر War Three Kingdoms (W3KT)
سعر War Three Kingdoms (W3KT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.17. يتم تحديث سعر W3KT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق War Three Kingdoms الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر War Three Kingdoms خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 115.53M
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خلال اليوم، كان سعر War Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر War Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر War Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر War Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.01%
|60 يوم
|$ 0
|-12.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر War Three Kingdoms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
War Three Kingdom is a WEB3-oriented NFT Mobile / Telegram Mini game for RPG game lovers. In War Three Kingdoms, time is limited, and each decision counts. To survive, players must conquer territories, expand their influence, and outsmart enemy factions. You will lead armies, engage in legendary battles, and make or break alliances. But beware: trust is fragile, and betrayal is a constant shadow in this chaotic world.
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