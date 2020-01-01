توكنوميكس War of Meme (WOME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول War of Meme (WOME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات War of Meme (WOME) Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. الموقع الرسمي: https://wome.fun الوثيقة البيضاء: https://docs.wome.fun اشتر WOME الآن!

توكنوميكس War of Meme (WOME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار War of Meme (WOME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.58K $ 9.58K $ 9.58K إجمالي العرض: $ 997.28M $ 997.28M $ 997.28M العرض المتداول: $ 967.21M $ 967.21M $ 967.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00111565 $ 0.00111565 $ 0.00111565 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر War of Meme (WOME)

توكنوميكس War of Meme (WOME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس War of Meme (WOME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WOME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WOME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WOME، استكشف السعر المباشر لتوكن WOME!

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