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سعر War of Meme (WOME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.42K . يتم تحديث سعر WOME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق War of Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95K - تغيير سعر War of Meme خلال اليوم هو +28.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 967.21M

أداء سعر War of Meme (WOME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر War of Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر War of Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر War of Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر War of Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +28.03% 30 يوم $ 0 -91.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر War of Meme (WOME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر War of Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00111565$ 0.00111565 $ 0.00111565 تغير السعر (1 ساعة) +1.93% تغير السعر (1يوم) +28.03% تغير السعر (7 أيام) -17.69%

معلومات سوق War of Meme (WOME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: