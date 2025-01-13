سعر wanXRP (WANXRP)
سعر wanXRP (WANXRP) المباشر لليوم هو USD 2.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WANXRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wanXRP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.68K
- تغيير سعر wanXRP خلال اليوم هو +3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر wanXRP مقابل USD هو $ +0.079501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wanXRP مقابل USD هو $ +0.1267437140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wanXRP مقابل USD هو $ +6.4755783620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wanXRP مقابل USD هو $ +1.9953229347314492 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.079501
|+3.23%
|30 يوم
|$ +0.1267437140
|+4.99%
|60 يوم
|$ +6.4755783620
|+254.94%
|90 يوم
|$ +1.9953229347314492
|+366.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر wanXRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
+3.23%
+7.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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