سعر WanSwap (WASP)
سعر WanSwap (WASP) المباشر لليوم هو USD 0.00117507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WASP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WanSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 461.61
- تغيير سعر WanSwap خلال اليوم هو +3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WanSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WanSwap مقابل USD هو $ -0.0002013614 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WanSwap مقابل USD هو $ +0.0000760128 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WanSwap مقابل USD هو $ +0.0000265311549181976 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.00%
|30 يوم
|$ -0.0002013614
|-17.13%
|60 يوم
|$ +0.0000760128
|+6.47%
|90 يوم
|$ +0.0000265311549181976
|+2.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WanSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
+3.00%
+7.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WanSwap is an innovative crosschain automatic market making (AMM) decentralized exchange (DEX) on Wanchain.
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